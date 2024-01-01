Делайте все в одной платформой.

Интернет-визитки
Создайте свою уникальную страницу интернет-визитки компании с легкостью.
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Пользовательские цвета и брендинг
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Тонны готовых к использованию компонентов
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Настройки SEO
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Защита паролем, предупреждение о чувствительном содержимом
Встроенная аналитика
Легко понимаемая, но детальная и всесторонняя аналитика для всех ваших ссылок. Соответствует GDPR, CCPA и PECR.
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Страны и города
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Рефереры и UTMs
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Устройства и операционные системы
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Браузеры, Языки
ДоменыПодключите свой собственный домен или используйте наши.
ПроектыСамый простой способ упаковать управляемые ресурсы.
Ссылки 1K+
Отслеживаемые просмотры страниц 428+
Пиксели отслеживания
Все ссылки легко интегрируются с любым из следующих пикселей.
Частые вопросы
Для бизнеса, фрилансеров.
Нет, не заменяет. Но даёт возможность клиенту быстро ознакомиться с вами и вашей деятельностью, без затрачивания времени на поиск нужной информации.
Для Linkst не нужно постоянно готовить новый контент или содержать армию сотрудников, чтобы поддерживать его функционирование. Достаточно один раз заполнить профиль и дальше он будет работать на вас.
Для Linkst не нужно постоянно готовить новый контент или содержать армию сотрудников, чтобы поддерживать его функционирование. Достаточно один раз заполнить профиль и дальше он будет работать на вас.
На сайте представлена более глубокая и обширная информация. А здесь – самое основное. Выжимка. После ознакомления с вами на Linkst, клиент может по желанию перейти на сайт.
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Создайте свой уникальный сайт с Linkst
Присоединяйтесь к Linkst сегодня и начните создавать свои уникальные интернет-визитки, которые помогут вашему бизнесу выделиться и процветать в цифровом мире!
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ваш универсальный инструмент для создания профессиональных интернет-визиток! Наш сервис предоставляет уникальную возможность каждому предпринимателю и компании любой сферы деятельности создать свой собственный мини-сайт, который будет отражать индивидуальн