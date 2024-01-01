Делайте все в одной платформой.

Заменяет ли полноценно сайт, соц.сети?

Нет, не заменяет. Но даёт возможность клиенту быстро ознакомиться с вами и вашей деятельностью, без затрачивания времени на поиск нужной информации.



Для Linkst не нужно постоянно готовить новый контент или содержать армию сотрудников, чтобы поддерживать его функционирование. Достаточно один раз заполнить профиль и дальше он будет работать на вас.