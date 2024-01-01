Делайте все в одной платформой.

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Интернет-визитки

Создайте свою уникальную страницу интернет-визитки компании с легкостью.

  • Пользовательские цвета и брендинг
  • Тонны готовых к использованию компонентов
  • Настройки SEO
  • Защита паролем, предупреждение о чувствительном содержимом

Встроенная аналитика

Легко понимаемая, но детальная и всесторонняя аналитика для всех ваших ссылок. Соответствует GDPR, CCPA и PECR.

  • Страны и города
  • Рефереры и UTMs
  • Устройства и операционные системы
  • Браузеры, Языки
Домены
Подключите свой собственный домен или используйте наши.
Проекты
Самый простой способ упаковать управляемые ресурсы.
Ссылки 1K+
Отслеживаемые просмотры страниц 428+

Пиксели отслеживания

Все ссылки легко интегрируются с любым из следующих пикселей.

 

Частые вопросы

Для бизнеса, фрилансеров.

Нет, не заменяет. Но даёт возможность клиенту быстро ознакомиться с вами и вашей деятельностью, без затрачивания времени на поиск нужной информации.

Для Linkst не нужно постоянно готовить новый контент или содержать армию сотрудников, чтобы поддерживать его функционирование. Достаточно один раз заполнить профиль и дальше он будет работать на вас.

На сайте представлена более глубокая и обширная информация. А здесь – самое основное. Выжимка. После ознакомления с вами на Linkst, клиент может по желанию перейти на сайт.

Наш YouTube канал. Здесь вы найдёте полезную информацию для малого бизнеса.

Telegram канал. Я основатель проекта

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Последние новости

Создайте свой уникальный сайт с Linkst

Присоединяйтесь к Linkst сегодня и начните создавать свои уникальные интернет-визитки, которые помогут вашему бизнесу выделиться и процветать в цифровом мире!

Добро пожаловать в Linkst

ваш универсальный инструмент для создания профессиональных интернет-визиток! Наш сервис предоставляет уникальную возможность каждому предпринимателю и компании любой сферы деятельности создать свой собственный мини-сайт, который будет отражать индивидуальн